Jorge Aragão, 75 anos, passará por cirurgia de vesícula

O renomado sambista Jorge Aragão, aos 75 anos, enfrenta um momento delicado em sua saúde. Internado no Hospital São Lucas, localizado em Copacabana, Rio de Janeiro, o artista precisará submeter-se a uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. A operação está agendada para a próxima semana, após Aragão ter sido diagnosticado com colecistite aguda, uma condição que pode causar intensas dores abdominais e febre.

Em um vídeo publicado nesta sexta-feira (29), Jorge Aragão procurou tranquilizar seus fãs e atualizar sobre seu estado de saúde. O cantor mencionou que a situação de sua vesícula já se estende por cerca de três anos e que agora os médicos decidiram pela remoção para garantir sua saúde e continuidade na carreira. “Anteontem senti uma pontada no estômago e tive enjoo também”, relatou Aragão, enfatizando a necessidade de cuidados médicos constantes. O cantor estava escalado para se apresentar na Cidade do Samba neste domingo (1), como parte das comemorações do Dia Nacional do Samba. Contudo, devido à internação e à iminente cirurgia, sua participação foi cancelada.

Apesar do contratempo, Jorge Aragão mantém um espírito positivo e assegura aos fãs que em breve estará de volta aos palcos para “continuar cantarolando”. A confiança do sambista nos médicos, como o Dr. Silvio e o Dr. Luiz Antônio, reforça seu otimismo quanto à recuperação. Ele ainda brincou ao afirmar que é o primeiro a se assustar com as surpresas da vida, mas agradece por estar bem. A comunidade do samba aguarda ansiosa pela recuperação do cantor, que é uma figura emblemática no cenário musical brasileiro.