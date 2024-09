Jonas Esticado lança seu novo álbum “Na Essência”

Natural de Juazeiro do Norte, o forrozeiro Jonas Esticado lançou na última sexta-feira, 06 de setembro, o álbum “Na Essência”, pela Som Livre. O projeto, que chega ao público após o recente lançamento do single duplo que inclui a faixa “Se Você Tivesse Cuidado”, com participação de Mari Fernandez, traduz a trajetória musical do artista.

“Este projeto, em especial, é um reflexo de todos esses anos de carreira. Ele traduz muito do meu estilo musical, e o título traz essa perspectiva. A “Essência” é algo que parte de uma base, seja ela qual for. E é assim que esse projeto reflete dentro da minha visão como artista”, comenta Jonas.

O álbum contém 09 faixas e participações especiais. Além de Mari Fernandez, Jonas divide os vocais com Tarcísio do Acordeon em Esquece de Me Esquecer e Márcia Fellipe na regravação de Solteiro Sem Querer. A faixa foco e grande aposta do cantor para o álbum ‘Na Essência’ será a faixa foco “Beijo Bom”. Com uma levada de forró romântico a música traz a assinatura registrada do cantor. Atento às novidades no mercado, Jonas garante que o forró sempre será sua essência, mas incorporou novidades, dentro do forró romântico, para este álbum.

Gravado no Colosso, tradicional casa de show de Fortaleza, o projeto traz também registro audiovisual das 09 faixas do EP.

“Fortaleza é uma cidade-mãe, especialmente para os forrozeiros. É uma cidade que acolhe e é estratégica, musicalmente falando. Tenho uma história com Fortaleza, e a melhor forma de expressar minha gratidão é gravando um projeto nessa cidade que amo tanto”, finaliza Jonas.