Jonas Brothers lançam música e prometem novidades para comemorar 20º aniversário

Os Jonas Brothers, o icônico trio formado pelos irmãos Nick, Joe e Kevin, fez sua estreia musical em 2025 com o lançamento do single “Love Me to Heaven”, disponível desde a última sexta-feira, dia 21. Esta nova faixa pop promete animar os fãs e precede a celebração dos 20 anos do grupo, marcada para acontecer durante a JonasCon.

A letra da canção reflete uma profunda conexão emocional, abordando temas de amor e resiliência: “Poderia me dar tudo, mas não é o suficiente/ Você não pode colocar um preço no toque humano”, cantam os irmãos. A música ressalta a importância das relações humanas e como elas podem elevar nossos espíritos mesmo em momentos difíceis.

A JonasCon ocorrerá neste domingo, 23 de março, no American Dream em Nova Jersey. O evento será uma verdadeira festa em homenagem às duas décadas de trajetória dos Jonas Brothers, trazendo performances ao vivo, sets de DJ, painéis interativos, ativações para os fãs e participações especiais.

Em uma mensagem aos fãs, o trio expressou sua gratidão: “Como família, temos refletido muito sobre esses 20 anos juntos. Celebramos vitórias, superamos desafios e vivemos momentos de perda. É difícil colocar em palavras nossa apreciação. Nada disso seria possível sem vocês. Vocês sempre estiveram ao nosso lado, torcendo e nos inspirando”.

Os irmãos também compartilharam a empolgação sobre o que está por vir: “Estamos celebrando essa jornada incrível fazendo o que amamos e mal podemos esperar para dividir isso com vocês. O ano de 2025 será repleto de novidades: novas músicas dos Jonas Brothers, projetos solo e até mesmo um álbum ao vivo”.

Além da celebração de seu aniversário, os Jonas Brothers estão prestes a retornar às suas raízes na Disney com um filme natalino que está programado para ser lançado ainda este ano. A sinopse do filme revela uma trama clássica sobre a luta dos irmãos para viajar de Londres a Nova York a tempo do Natal, enfrentando diversos obstáculos pelo caminho.

Os fãs podem esperar um ano repleto de novidades emocionantes da banda que se tornou sinônimo de sucesso na música pop.