Jon Jones Aposenta Stipe Miocic com Vitória Avassaladora no UFC Diante de Trump

Em uma noite marcada tanto por confrontos no octógono quanto por nuances políticas, Jon Jones consolidou sua posição como um dos maiores lutadores do UFC. O evento ocorreu no icônico Madison Square Garden, onde Jones derrotou Stipe Miocic com um nocaute técnico, obrigando o desafiante a se aposentar. Após a vitória, Jones celebrou com uma dança inusitada e dedicou sua performance ao Presidente eleito Donald Trump.

Enquanto Miocic, visivelmente abatido, tentava se recompor, Jones aproveitou o momento para interagir com a multidão entusiasmada e até presenteou Trump com o cinturão de campeão dos pesos pesados. A interação entre Jones e Trump simbolizou o tom politizado da noite, que ressoou com cânticos de “EUA” ao longo do evento.

“Estou orgulhoso de ser um grande campeão americano“, declarou Jones no centro do octógono após a vitória.

A Luta – Ilustres Acompanham

A luta de Jones foi decidida no terceiro round com um chute giratório impressionante que atingiu as costelas de Miocic, seguido por uma série de golpes na cabeça que garantiram sua vitória. O evento, que arrecadou mais de 16,6 milhões de dólares, contou com a presença de figuras influentes, incluindo Elon Musk e Robert Kennedy Jr., ambos nomeados para cargos na futura administração de Trump.

“Quero agradecer imensamente ao Presidente Donald Trump por estar aqui esta noite“, afirmou Jones, recebendo aplausos ensurdecedores e alimentando mais cânticos patrióticos.

Trump, que foi ovacionado ao entrar na arena antes do início das lutas transmitidas em pay-per-view, parecia absorver a energia dos lutadores que constantemente lhe rendiam homenagens durante a noite.

Melhor Lutador do Mundo

Jon Jones (28-1-0; 1 NC), amplamente reconhecido como o melhor lutador do mundo, iniciou a luta com agressividade, dominando Miocic desde o primeiro round. Com golpes precisos, deixou Miocic sangrando sob o olho direito e demonstrou estar em plena forma para defender seu título.

O próximo adversário de Jones poderá ser o britânico Tom Aspinall, que conquistou o título interino dos pesos pesados em novembro passado no mesmo local. O CEO do UFC, Dana White, já prometeu que Aspinall enfrentará o vencedor da luta principal para uma disputa de unificação.

“Quanto ao meu futuro no octógono, decidi que talvez não me aposentarei“, revelou Jones. “Sei que temos opções.”

Aposentadoria

Stipe Miocic (20-5), aos 42 anos, não conseguiu reconquistar o título pela terceira vez e anunciou sua aposentadoria logo após a luta. “Estou fora”, declarou Miocic. “Estou pendurando as luvas. Graças a Deus.”

O evento também atraiu figuras notórias como Kid Rock e Joe Rogan. Trump foi visto em conversas animadas com Rogan antes da primeira luta do card principal. A relação entre Trump e Dana White remonta aos primórdios do UFC e continua influente até hoje.

A presença de Trump no evento despertou entusiasmo entre os lutadores que expressaram orgulho em lutar diante dele. “Ver Dana no palco durante a eleição elevou todo o esporte“, comentou Jones sobre o apoio contínuo de White ao presidente eleito.

Outras lutas notáveis incluíram Charles Oliveira derrotando Michael Chandler por decisão unânime em uma revanche aguardada pelos fãs desde 2021. O combate eletrizou a plateia e solidificou as credenciais de Oliveira para uma nova disputa pelo título dos leves.