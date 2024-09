Jojo Todynho diz que vai entrar na política em 2026

Jojo Todynho, 27, disse em uma live que pretende se candidatar a algum cargo político nas eleições de 2026. Em declaração, revelou ser uma “preta de direita”.

“Sou uma mulher preta de direita. Hoje eu não estou na política, mas em 2026 eu venho, e quero ver a disposição de vocês“, disse ela ao rebater comentários negativos.

Além disso, a influenciadora declarou voto para a prefeitura do Rio de Janeiro. Ela vai votar em Alexandre Ramagem, do PL, candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

A filmagem dela com ele foi feita em um evento no PL Mulher, que teve a presença de Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente. Jojo foi até o local e posou com ela.

O fato revoltou membros da comunidade LGBTQIA+. Chateada com as críticas, Jojo disse que iria tirar suas músicas das plataformas digitais, como “Arrasou, Viado!”, que fez em homenagem aos gays.