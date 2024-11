John Wayne faz show no Sesc Belenzinho

No dia 30 de novembro, sábado, o Sesc Belenzinho apresenta show da banda John Wayne que tem abertura do grupo carioca Meu Funeral que acontece na Comedoria, às 20h30. Os ingressos estão disponíveis no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades Sesc, a R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc).

A John Wayne, considerada uma das principais e mais influente banda de Metalcore do país, apresenta um setlist especial. Além dos novos trabalhos, os singles Semblantes e Reconectar, o grupo apresentará músicas do seu último álbum, o Purgatório, e demais sucessos da carreira. A abertura da noite fica com o hardcore envolvente da banda carioca Meu Funeral, que apresenta sucessos dos seus dois discos já lançados, com destaque para o mais recente Rio.

Formada em 2009, a John Wayne é uma banda paulistana de Metalcore com mais de uma década de estrada, considerada uma das principais e mais influentes do gênero do Brasil. Os vocais guturais e agressivos, combinados com um instrumental pesado, cheio de melodias e composições em português fazem com que o público compreenda facilmente a mensagem que a banda transmite: a reflexão sobre a vida, do cotidiano; o questionamento da existência e as consequências de nossas ações, da forma mais positiva possível (ou não).

MEU FUNERAL

Tendo como base o pop-punk dos anos 90 da geração da MTV, o som da banda incorpora elementos que o localizam no espaço e no tempo: Brasil, 2023.

A cada lançamento, novos elementos se adicionam ao som, compondo um show explosivo que agrada aos mais variados públicos: Os fãs de rock se reconhecem nas referências estéticas, o público do pop se localiza nos temas e elementos divertidos.

Formado por Luquita (voz), Pepe (guitarra), Dan (baixo) e Pedro Tentilhão (bateria).

Uma atuação transversal, que combina com o povo brasileiro e a diversidade de sua música.

Serviço

Show: John Wayne com abertura Meu Funeral

Dia 30 de novembro. Sábado, às 20h30.

Valores: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Comedoria (650 lugares). Classificação: 14 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

sescsp.org.br/Belenzinho

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)

