John Textor responde críticas de Casagrande sobre a gestão do Botafogo

O acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, John Textor, manifestou seu descontentamento em relação a declarações feitas pelo jornalista e ex-jogador Walter Casagrande. Na última quarta-feira, 19 de julho, Casagrande comentou que o clube carioca enfrenta uma crise não apenas em sua comissão técnica, mas também na administração, aludindo à ausência de um dono efetivo enquanto Textor prioriza questões relacionadas ao Lyon, seu outro clube.

Em resposta, Textor utilizou suas redes sociais para rebater as críticas do jornalista, referindo-se a Casagrande como “comediante” e desafiando-o a acompanhar uma partida de futebol com ele no Rio de Janeiro. “O comediante Walter Casagrande ataca novamente. Walter, venha assistir um jogo comigo no Rio. Talvez você aprenda algo sobre como administrar um clube de futebol. De qualquer forma, vamos nos divertir!”, escreveu Textor em inglês, anexando uma captura de tela da matéria do colunista.

A situação do Botafogo se torna ainda mais crítica à medida que a temporada de 2025 avança sem a definição de um novo técnico. O Alvinegro, que obteve sucesso no ano anterior com duas conquistas, permanece sem um comandante desde a saída de Artur Jorge. Recentemente, o clube chegou a negociar com o treinador Vasco Matos, mas a proposta não se concretizou após o português recuar na decisão.

Atualmente, o Botafogo continua em busca de um novo treinador que possa liderar a equipe em meio a esse período de transição e incerteza. A torcida aguarda ansiosamente por novidades que possam trazer estabilidade ao time.