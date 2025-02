John Lithgow confirma retorno como Dumbledore na nova série de Harry Potter

O renomado ator John Lithgow anunciou recentemente que interpretará Alvo Dumbledore na nova série baseada no universo de Harry Potter. A confirmação veio diretamente de Lithgow durante o Festival de Cinema de Sundance, onde expressou sua surpresa ao receber a notícia. “Foi uma surpresa total para mim. Recebi um telefonema sobre mais um filme e, embora não tenha sido uma decisão fácil, estou muito animado com a oportunidade. Algumas pessoas incríveis estão voltando seu olhar para Harry Potter, o que tornou essa escolha ainda mais difícil”, comentou ele ao portal ScreenRant.

Além de sua nova função como Dumbledore, Lithgow está envolvido no filme “Conclave”, que concorre ao Oscar de 2025. O ator tem um currículo diversificado, incluindo papéis marcantes em produções como “Shrek” (2001), “Planeta dos Macacos: A Origem” (2011) e “Interestelar” (2014).

As filmagens da série estão agendadas para o segundo semestre de 2025, com lançamento previsto entre o final de 2026 e início de 2027 na plataforma de streaming Max. Apesar do entusiasmo, o elenco principal ainda não foi totalmente confirmado; rumores sugerem que Paapa Essiedu, conhecido por seu trabalho em “I May Destroy You”, possa interpretar Severus Snape, enquanto Cillian Murphy é cogitado para o papel de Voldemort.

Dentre as inovações desta adaptação, destaca-se o formato da série: cada um dos sete livros da saga será transformado em uma temporada completa, permitindo uma exploração mais profunda dos personagens e do vasto universo mágico criado por J.K. Rowling.

De acordo com informações da Variety, a showrunner Francesca Gardiner e o diretor Mark Mylod veem esta produção como uma chance de expandir a narrativa original sem desrespeitar seu legado. Eles enfatizaram a importância de manter a estética icônica do Grande Salão e se comprometeram a desenvolver arcos narrativos de personagens secundários que não tiveram tanto destaque nas adaptações anteriores.

É importante ressaltar que J.K. Rowling atuará como produtora-executiva da série. Sua participação gerou polêmica devido a declarações controversas sobre questões de gênero nos últimos anos, as quais foram amplamente criticadas por muitos fãs e membros do elenco original. Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint foram alguns dos atores que se manifestaram em defesa da comunidade LGBTQIA+ em resposta às postagens de Rowling.

A HBO decidiu manter Rowling em um papel significativo dentro da produção. Em uma coletiva de imprensa realizada em 2024, Casey Bloys, presidente da empresa, afirmou que a autora esteve intensamente envolvida nas escolhas criativas, destacando que suas opiniões pessoais não influenciaram essa decisão. “Nosso foco é trazer à vida a visão dela para a série e expandir esse universo amado por tantos”, declarou Bloys.