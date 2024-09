Jogos Paralímpicos do Estado começam neste final de semana

Em Paris, as Paralimpíadas. Na capital paulista, os Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (PARESP). Organizada pela Secretaria de Esportes do Estado de SP em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Comitê Paralímpico Brasileiro, a competição dedicada exclusivamente a atletas com deficiência chega em 2024 à sua segunda edição.

“O PARESP não só celebra o talento esportivo, mas também é um passo importante para a inclusão e a construção de uma vida mais independente para esses jovens. Por meio do esporte, crianças e adolescentes com deficiência têm a oportunidade de desenvolver habilidades que vão além das competições, conquistando maior autonomia e confiança”, ressalta a secretária-executiva dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Nedasvaka.

O PARESP se divide em quatro etapas, sempre no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, localizado na zona sul da capital. São quatro modalidades em disputa – atletismo, halterofilismo, natação e vôlei sentado – e aproximadamente 1.300 atletas com idade até 15 anos de todo o estado envolvidos. Atletismo e natação ainda terão uma Finalíssima, marcada para outubro.

“A Secretaria de Esportes está muito conectada com o paradesporto. Além do PARESP, temos também o Programa de Desenvolvimento Paralímpico, que capacita profissionais de Educação Física em modalidades paralímpicas, e este ano tivemos uma etapa exclusiva para atletas nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo”, diz a secretária estadual de Esportes, coronel Helena Reis.

Os jogos começam na sexta-feira (6), com as provas de atletismo e natação. A expectativa é de que mais de 300 atletas participem dessa etapa inaugural.

Veja o calendário do PARESP 2024:

1ª Etapa (Atletismo e natação) – 5 a 8 de setembro

2ª Etapa (Atletismo e natação) – 19 a 22 de setembro

3ª Etapa (Atletismo e natação) – 10 a 13 de outubro

4ª Etapa (Halterofilismo e vôlei sentado) – 18 a 20 de outubro

Finalíssima (Atletismo e natação) – 31/10 a 3/11