Jogos Olímpicos: SP promove campeonato de esportes de rua que vale viagem para Paris

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo promove nos meses de junho e julho o CBX SP Street Power, um campeonato de esportes de rua para jovens de 14 a 17 anos (nascidos nos anos de 2007 a 2010) que vale uma viagem para Paris durante os Jogos Olímpicos.

O evento contempla três modalidades, todas elas com origem urbana e que integram o programa olímpico: basquete 3×3, breaking e skate. Serão cinco etapas, disputadas ao longo das próximas cinco semanas, sempre das 9h às 18h. na capital, região metropolitana e litoral paulista. A etapa inaugural acontece em Mogi das Cruzes, no Ginásio Professor José Carlos Miller da Silveira, o “Tuta”.

Além da competição em si, o evento oferece um dia antes do início de cada etapa um workshop aberto à comunidade local com uma programação inteiramente focada em elementos da cultura de rua, como oficinas de rima, dança, grafismo e skate.

Os campeões de cada etapa se encontram na final estadual, marcada para o dia 9 de julho, no Complexo Desportivo Baby Barioni. Aos vencedores da fase decisiva, o cobiçado prêmio: uma viagem a Paris com a comitiva da Secretaria de Esportes do Estado, encabeçada pela secretária Helena Reis, para cinco noites de uma experiência única na capital mundial do esporte.

Para se inscrever em uma das cinco etapas disponíveis, clique aqui. Mais informações sobre o evento em spstreetpower.com.br.

Veja a programação das etapas do CBX SP Street Power: