Jogos Olímpicos prometem deixar legado de sustentabilidade e valorização dos direitos humanos

Em 2024, os Jogos Olímpicos de Paris oferecerão uma celebração inovadora do esporte ao mundo inteiro. Mais eventos acontecerão fora dos estádios, dentro do coração da Cidade Luz. A cerimônia de abertura também acompanhará a mesma premissa. Pela primeira vez, a celebração que marca o início do maior evento esportivo do planeta não será realizada em um estádio. Milhares de atletas vão desfilar dentro de barcos que vão percorrer cerca de 6 Km no Rio Sena, que atravessa Paris.

Além das competições

A importância dos Jogos Olímpicos vai além da competição atlética. Eles servem como um lembrete poderoso do que a humanidade pode alcançar quando trabalha junta em prol de objetivos comuns. “Em um momento de desafios globais, como mudanças climáticas, desigualdade e conflitos, os Jogos Olímpicos oferecem uma plataforma para promover a paz, a sustentabilidade e os direitos humanos”, analisa o coordenador do Núcleo Atividades Complementares (NAC) do Colégio Marista Arquidiocesano, localizado em São Paulo (SP), Ricardo Dias Correa.

O legado dos Jogos de Paris também é significativo. A cidade se comprometeu a sediar os primeiros Jogos Olímpicos verdadeiramente sustentáveis, com um foco em minimizar o impacto ambiental e maximizar os benefícios sociais e econômicos para a comunidade local. As instalações esportivas foram projetadas para serem reutilizadas ou transformadas após os Jogos, garantindo que os investimentos realizados tragam benefícios duradouros.

Além disso, os Jogos visam inspirar uma nova geração de atletas e entusiastas do esporte: programas de inclusão e desenvolvimento esportivo foram implementados para envolver jovens de todas as origens, promovendo a saúde, a educação e o empoderamento por meio do esporte.

“A herança desses Jogos promete ser duradoura, impactando positivamente a sociedade e o meio ambiente, e inspirando futuras gerações a continuar buscando a excelência e a união através do esporte”, afirma Ricardo.

Valores

O coordenador do Núcleo de Atividades Complementares (NAC) do Colégio Marista Arquidiocesano, Ricardo Dias Correa, explica que os Jogos Olímpicos “são guiados por um conjunto de valores fundamentais que refletem a essência do movimento olímpico e a visão do Comitê Olímpico Internacional (COI)”.

São eles:

Excelência

Amizade

Respeito

Determinação

Inspiração

Igualdade

Coragem