Jogos Escolares de SP 2024: recorde de participação e impacto nacional

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (Sesp) tem se destacado em 2024, evidenciando a relevância do esporte no estado. Os Jogos Escolares (JEESP), principal competição escolar promovida pela Sesp, alcançaram resultados históricos nesta edição.

Combinando todas as seletivas e finais estaduais nas categorias sub-14 e sub-17, o JEESP deste ano registrou a participação de 425.004 atletas, superando os 422.127 participantes de 2023 e os 186.707 de 2022. Para viabilizar essa iniciativa, a Sesp investiu R$ 29,9 milhões.

A secretária de Esportes do Estado de São Paulo, coronel Helena Reis, enfatizou a importância desse evento: “O JEESP demonstra que um trabalho bem fundamentado na base pode resultar em grandes conquistas futuras. Muitos dos atletas que hoje se destacam no alto rendimento passaram pelo JEESP como parte fundamental de sua trajetória. Estamos especialmente satisfeitos com a adesão recorde de mais de 425 mil participantes nesta edição, superando os números dos anos anteriores”.

Embora seja uma competição destinada a estudantes das redes pública e privada do estado, os Jogos Escolares ultrapassam as fronteiras paulistas e até nacionais. Nesta edição, foram classificados diretamente 389 atletas para integrar as equipes do Time SP nos Jogos Escolares Brasileiros (sub-14) e nos Jogos da Juventude (sub-17). Além disso, muitos dos classificados pelo JEESP representaram o Brasil na Gymnasiade, realizada em outubro no Bahrein, e nos Jogos Sul-Americanos Escolares, programados para dezembro na Colômbia.

Margarete Marcatti, gestora do Núcleo de Gestão do JEESP da Sesp, expressou sua satisfação com os resultados: “É extremamente gratificante observar não apenas a descoberta de novos talentos e a classificação dos melhores atletas para importantes competições escolares nacionais, mas também a oportunidade que nossos atletas têm recebido para competir internacionalmente nas modalidades como a Gymnasiade e o Sul-Americano”.

O JEESP está programado para retornar em 2025 com a expectativa de estabelecer um novo recorde de participantes. Uma mudança significativa também está prevista: as finais estaduais das Etapas I e II passarão a adotar um sistema igualitário de disputa, garantindo as mesmas oportunidades de classificação para instituições públicas e privadas.