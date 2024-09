Jogos Escolares de São Caetano têm início com partidas de vôlei de areia

Foi dada a largada nesta quinta-feira (12/9) para a 39ª edição dos Jogos Escolares de São Caetano. Ao todo, são 32 escolas (21 municipais, 10 particulares e uma estadual), que estarão na disputa de 18 modalidades masculinas e femininas.

As modalidades em disputa são atletismo, damas, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, natação, tênis de mesa e xadrez (individuais) e basquete, basquete x3, futsal, futsal golzinho, handebol, taco, queimada, vôlei, vôlei de areia e vôlei adaptado (coletivas). Os alunos que disputam os Jogos Escolares de São Caetano estão na faixa etária entre 7 e 17 anos.

Um deles é Arthur Lello Negri, 16 anos, jogador de vôlei de areia do Colégio Fênix. Arthur está confiante para chegar à final dos Jogos Escolares, principalmente após vencer a EMEF Maria Terezinha Dario Fiorotti (21×5).

“Nosso primeiro jogo foi relativamente fácil, mas sempre tem a questão do nervosismo da estreia. O jogo mais importante é sempre o próximo, que neste caso será contra o Colégio Universitário USCS, uma partida bem difícil, mas a gente espera classificar”, comentou Arthur, que joga no sub-17 do AA São Caetano.