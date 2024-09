Jogos de tabuleiro e brinquedos Grow recheiam oficinas infantis no Shopping Frei Caneca

O Espaço Frei Canequinha, do Shopping Frei Caneca, abre espaço para um grande parceiro que vai rechear as oficinas infantis deste mês do empreendimento: a Loja Grow! Em setembro, as atividades gratuitas são exclusivas com jogos de tabuleiro e brinquedos disponibilizados pela marca.

No primeiro fim de semana, dias 7 e 8 de setembro, habilidade e memória estão em jogo, já que os pequenos vão trabalhar essas características em jogos como de quebra-cabeça e supermemoria. Depois, nos dias 14 e 15 de setembro, toda família pode participar já que os encontros vão oferecer os jogos de Pizzaria Maluca, onde todos vão se transformar em verdadeiros pizzaiolos, ou com o jogo Batalha de Gerações, com perguntas, respostas, desafios e gincana.

Já nos dias 21 e 22 de setembro, é hora de apostar na sorte, com os jogos Palpite Certo, e tentar apostar no palpite mais próximo da resposta correta, e a Torre Maluca, aquele jogo tradicional no qual os jogadores devem mover blocos da torre e colocá-los em seu topo, evitando desmorona-la.

Por fim, nos dias 28 e 29 de setembro, a imaginação precisa ser trabalhada nos jogos Qual a Regra?, que é necessário decifrar as pistas dos outros jogadores para avançar no tabuleiro ou Aula no Bosque, um divertido quebra-cabeça para montar com toda família e amigos!

As oficinas são realizadas no Piso 1 com auxílio de monitores das 14h às 20h e não há necessidade de agendamento prévio para participar.

Serviço

Atividades infantis no Espaço Frei Canequinha, em parceria com a GROW

Datas:

7 e 8 de setembro

Jogos Quebra-cabeça e Supermemória

Dias 14 e 15 de setembro

Jogos Pizzaria Maluca e Batalha das Gerações

Dias 21 e 22 de setembro

Jogos Palpite Certo e Torre Maluca

Dias 28 e 29 de setembro

Qual a Regra? e Aula no Bosque

Local: Espaço Frei Canequinha, Piso 1

Horário: das 14h às 20h

Encontros gratuitos