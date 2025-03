Jogos de hoje, sábado, 8 de março: onde assistir futebol ao vivo e horários

Neste sábado, 8 de março, os amantes do futebol têm um dia repleto de emoção com uma agenda extensa de partidas programadas tanto no Brasil quanto no exterior.

No cenário internacional, a Premier League se destaca com o jogo inaugural às 09h30 entre Nottingham Forest e Manchester City. No mesmo horário, o Campeonato Alemão inicia suas atividades com cinco partidas simultâneas, incluindo Bayer Leverkusen enfrentando o Werder Bremen e Bayern de Munique contra o Bochum. Às 12h, três confrontos ocorrem na Inglaterra: Brighton recebe o Fulham, Crystal Palace duela com Ipswich Town e Liverpool joga contra Southampton.

Os jogos na Premier League continuam com Brentford e Aston Villa se enfrentando às 14h30, seguido pelo embate entre Wolverhampton e Everton às 17h.

Na Espanha, a primeira partida do dia é entre Celta e Leganés, começando às 10h. O Campeonato Espanhol prossegue com confrontos como Alavés contra Villarreal e Valencia medindo forças com o Real Valladolid. Barcelona também entra em campo contra Osasuna às 17h.

A Itália apresenta duas partidas interessantes às 11h: Como enfrenta Venezia e Parma joga contra Torino. O destaque vai para o confronto entre Lecce e Milan às 14h, seguido pela partida da Inter de Milão contra Monza às 16h45.

No Campeonato Francês, apenas uma partida será exibida: Rennes contra PSG, que ocorrerá às 13h.

Em solo brasileiro, o Campeonato Carioca promete emoções à parte. Flamengo e Vasco entram em campo para um dos clássicos mais esperados do país, agendado para as 17h45 no Estádio do Maracanã. Este duelo é crucial para a segunda semifinal do Campeonato Carioca e será transmitido pela Globo, Sportv e Premiere.

Além disso, no Campeonato Gaúcho, Grêmio e Internacional se enfrentarão na primeira decisão do torneio também às 17h45, com transmissão garantida pela Globo (para o RS), Sportv2 e Premiere.

Abaixo está a programação completa dos principais jogos deste sábado: