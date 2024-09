Jogos da Primavera de Diadema prosseguem neste fim de semana

No próximo fim de semana, o público poderá acompanhar partidas de quatro modalidades válidas pela 50º edição dos Jogos da Primavera, tradicional competição organizada pela Prefeitura de Diadema.

No sábado (7/9), das 14h às 18h, o Ginásio Ivanderlei Pereira – Promissão (Rua Prudente de Moraes, 302) recebe as partidas de futsal sub-15.

Já no domingo (8/9), ocorrem jogos de três modalidades. No Clube Municipal Mané Garrincha (Rua Dos Cariris, 195 – Piraporinha) vão se enfrentar as equipes de handebol, das 8h às 12h, e de basquete, das 11h às 16h. E o Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna (Rua Oriente Monti, 115 – Centro) vai receber, das 8h às 18h, as partidas de vôlei.

Participam dos Jogos da Primavera cerca de 880 atletas, que competem nas modalidades basquete, handebol e voleibol. Os competidores estão distribuídos nas categorias Livre, para atletas nascidos até 2008, nos naipes masculino e feminino, e categoria Sub-15 Primaverinha, que contempla os nascidos em 2009, 2010 e 2011.

Se inscreveram para a disputa atletas vinculados a clubes esportivos, escolas, entidades religiosas, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços que sejam sediados em Diadema.

Estão previstos troféus para as entidades campeãs e vice-campeãs e medalhas para as equipes campeãs e vice-campeãs.