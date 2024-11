Jogos Abertos da Pessoa Idosa de São Mateus 2024 reúne mais de 800 participantes

A 10° edição dos Jogos Abertos dos Idosos de São Mateus (JAISM) aconteceu na última quinta-feira (31), no Centro Educacional Unificado (CEU) Alto Alegre, na Zona Leste da capital. O evento tem o objetivo de estimular a prática esportiva e resgatar a autoestima para melhor convívio social. Neste ano, os Jogos contou com 850 inscritos em 10 modalidades.

As modalidades desta edição dos Jogos Abertos da Pessoa Idosa de São Mateus foram: Coreografia, Damas, Dança de Salão, Dominó, Tênis de Mesa, Truco, Voleibol, Xadrez, Natação e Tranca.

“O JAISM é mais que uma competição esportiva, é um momento único que proporciona espaço de encontros, convivência, pertencimento e visibilidade à pessoa idosa”, afirma Vera Mariano, interlocutora da Área Técnica de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa da STS São Mateus e principal articuladora do evento. Mariano destaca ainda a importância do evento para o bem estar e saúde mental dos idosos: “Eles ficavam em casa, agora estão no palco sendo aplaudidos”.

Alberto da Silva Santos, 82 anos, frequentador do Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CRPICS) São Mateus, participou da competição de dominó do JAISM. E, apesar de não ter ganhado, gostou de estar no evento: “É muito importante interagir, ver todo mundo alegre. É muito melhor estar em contato com as pessoas do que ficar sozinho”.

Clélia Mariano Simões, de 81 anos, dançou carimbó na abertura da competição de dança e depois participou da modalidade de coreografia em grupo junto com os colegas da Unidade Básica de Saúde (UBS) São Francisco II: “Dançar faz bem para a vida e para o humor. É uma terapia”, afirmou. Pela ela, estar no evento e se comunicar com outros idosos é uma grande alegria.

Esse sentimento é compartilhado por Neide Pereira Sousa, de 62 anos. Ela participou da coreografia em grupo apresentada pela turma de ginástica para todos do CEU Alvarenga. Neide acredita que o JAISM “valoriza a nossa capacidade física e de entrosamento; o idoso não é um incapaz”.

Para Pamela Oliveira Figueiredo, agente do Programa de Acompanhante de Idosos (PAI) São Rafael, o evento é importante “para que os idosos vejam que eles podem mais”. Além disso, incentiva a qualidade de vida com a prática de atividades físicas.

A competição é organizada pelo Fórum do Cidadão Idoso e Supervisão Técnica de Saúde de São Mateus, com a participação dos Educadores Físicos da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), DRE e CEU Alto Alegre.