Jogo educativo conscientiza jovens sobre medidas de combate à dengue

Diante do crescente número de casos de dengue registrados no país neste início de 2024, o portal de jogos virtuais Ludo Educativo está relançando o game Contra a Dengue 3 – No Mundo Digital, cujo objetivo é contribuir com a conscientização sobre as medidas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Neste jogo, que integra a série Contra a Dengue, a destemida protagonista, Sophia, embarca com seus irmãos mais velhos – Renata e Rômulo – para o mundo digital. Nesta aventura, o jogador combaterá, além da dengue, o vírus chikungunya e o vírus zika, também transmitidos pelo Aedes.

Para ter sucesso em sua empreitada, Sophia deve encontrar e eliminar todos os focos de dengue, sendo essa a forma mais eficiente de combater o mosquito. Ao longo de sua jornada, a menina será ajudada pelos seus irmãos mais velhos para cobrir pneus velhos, guardar devidamente o lixo e colocar areia nos pratos de vasos de plantas. Na jornada, a cada nova visita ao mundo digital, a configuração do jogo muda, garantindo ao jogador o desafio que se renova constantemente, possibilitando desafios variados e horas de entretenimento educativo. O jogo pode ser acessado pelo link: http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/play/contra-dengue-3.

Sobre o Ludo Educativo

O Ludo Educativo é um projeto de extensão universitária que desenvolve jogos educativos e os disponibiliza gratuitamente na internet. Os games abordam diversos assuntos presentes no dia a dia de crianças e adolescentes, como a escassez de água, preservação do meio ambiente e a preparação para o vestibular.

Trata-se de um dos projetos de difusão do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF), Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) da Fapesp sediado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), conduzido em parceria com a Aptor Software, uma spin-off do CDMF.

“Para combater a dengue é fundamental a educação da população em todos os níveis. O jogo ensina de modo lúdico como evitar a proliferação do mosquito. Dessa forma, o CDMF está participando ativamente da campanha contra a dengue”, diz à Agência Fapesp Elson Longo, professor da UFSCar e coordenador do Cepid.

Contra a Dengue 3 – No Mundo Digital é um dos 80 jogos desenvolvidos desde o início do projeto. Atualmente, cerca de 50 estão acessíveis ao público. Os mais antigos estão em processo de adaptação para se tornarem compatíveis com os navegadores atuais. Os jogos são divididos por série/ano. Há ainda atividades para pintura e desenho, além do Ludo Escola – área em que os professores podem organizar cursos por sala e acompanhar o progresso dos alunos, criando avaliações on-line.