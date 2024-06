‘Jogo do Tigrinho’: Influenciador é suspeito de lucrar com apostas perdidas

A Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu nesta sexta-feira dois carros de luxo e uma moto aquática de um influenciador digital investigado por envolvimento com o ”Jogo do Tigrinho”, em Extrema (MG).

Um homem de 29 anos é investigado por associação com o jogo ”Fortune Tiger”, conhecido como ”Jogo do Tigrinho”. Ele também é suspeito de lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária, estelionato e falsidade ideológica.

A investigação mostrou que o jovem tinha um estilo de vida caro. A Polícia apreendeu carros importados, moto aquática, celulares e computadores no condomínio de luxo em que o investigado mora.

O suspeito alegou que o padrão de vida é devido ao trabalho como influenciador no Instagram. Apesar disso, a Polícia apurou que ele faz propaganda do jogo e negocia com servidores da China uma comissão proporcional às perdas dos apostadores.

A Polícia pediu à Justiça a quebra dos sigilos fiscais e bancários.

O Fortune Tiger é considerado um cassino online. A atividade é proibida no Brasil pela Lei de Contravenções Penais. Além disso, o jogo está hospedado em sites no exterior que não têm registro no Brasil.