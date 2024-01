Jogo do Tigre oficial: chuva de bônus e ganhos

O Fortune Tiger é um jogo de slot que galgou popularidade em todo o mundo, principalmente no Brasil. A preferência se deve às altas probabilidades de ganhos grandes no Jogo do Tigre oficial, diversão e segurança. Continue lendo para saber mais sobre o jogo.

Características do Fortune Tiger

O Fortune Tiger é um jogo com design inspirado na cultura asiática, cujo símbolo remete à riqueza e sabedoria. Desde seu lançamento em 2022, ele tem conquistado estima no mercado de cassinos brasileiros. Veja as principais características na tabela.

Nome Fortune Tiger Nomes populares Tigrinho, Tiger Fortune e Jogo do Tigre Tipo de jogo Slot (Caça-níquel) Aposta mínima R$ 0,50 Lançamento 2022 Fornecedor PG Soft Licença UK, Malta e Gibraltar Taxa de retorno ao jogador (RTP) 96,81%

Essas características, mais a possibilidade de multiplicar, em até 2500x, o valor da aposta, consagraram o Tigrinho como um dos jogos prediletos no Brasil. Confira a seguir os bônus disponíveis.

Bônus e como funciona o Fortune Tiger

Para começar sua jornada com o pé direito no Tiger Fortune Brasil, alguns cassinos chegam a oferecer bonificações de boas-vindas e gratuidade em giros. Como o acesso ao jogo é por meio de um casino, certifique-se de checar o valor de bônus disponível, que varia conforme a plataforma.

Certifique-se de definir o valor da aposta antes de iniciar a rodada. As bobinas e linhas contêm símbolos distintos que, ao formarem uma linha de símbolos semelhantes, você ganha dinheiro. O pagamento depende do valor da aposta inicial e é definido pelo valor de multiplicação do símbolo em questão.

Para aumentar mais suas chances de ganhar, o jogo também conta com símbolos especiais. O Scatter, por exemplo, ativa rodadas grátis quando se consegue três em uma linha. Há também o Wild, que pode completar uma linha substituindo os símbolos multiplicadores.

Cadastre-se para jogar Fortune Tiger

Registre-se de imediato preenchendo o formulário de cadastro do seu cassino preferido e concordando com os termos e condições do site. Selecione também a caixa autorizando os e-mails e SMS promocionais, para receber atualizações e até mesmo códigos promocionais.

Segurança

O Fortune Tiger por si só é confiável, pois foi produzido por uma empresa regulamentada na Europa, com licenças emitidas no Reino Unido, Malta e Gibraltar, todas reconhecidas no Brasil. No entanto, é preciso se atentar ao escolher a plataforma de casino parceiro para jogar com segurança.

Licença

O primeiro ponto a ser verificado é se o cassino possui licença válida. Essa informação geralmente fica no rodapé da página inicial da plataforma. Basta checar o local e o número da licença.

Criptografia

Outro ponto importante é a segurança dos dados. Procure pelo símbolo de cadeado no canto esquerdo da barra de endereço do navegador. Esse ícone significa que todos os seus dados estão resguardados contra agentes maliciosos.

Conclusão sobre Fortune Tiger

Em suma, Fortune Tiger online é um ótimo jogo, tanto para jogadores novatos quanto para experientes por ser fácil e ter um valor baixo de apostas mínimas com possibilidade de multiplicação em até 2500x. Isso permite jogar mais vezes e ter mais chances de obter lucros fartos.