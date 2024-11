Jogo de Manaus destaca-se no Hackaton Pop 2024

Brasília foi cenário, no dia 7 de novembro, da emocionante conclusão do Hackaton Pop 2024, evento voltado para o combate à desinformação sobre mudanças climáticas e que visa promover a integridade da informação. A final ocorreu nas instalações anexas ao Museu Nacional da República e integrou a programação da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), um dos maiores eventos dedicados à popularização da ciência no Brasil.

O Hackaton reuniu estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas de todo o país, que, divididos em cinco equipes, apresentaram soluções inovadoras para combater a desinformação climática. A equipe vencedora, denominada Eco Guardiões e representando a Região Norte, desenvolveu o jogo “A Missão de Supi”, cujo nome é inspirado na palavra nheengatu para “verdade”. Liderada por Ana Gabrielle, a equipe também incluía Eduardo Batista, Beatriz Laranjeira e Patrielly Mayura, sob a orientação da professora Stephane Thalytha.

O jogo tem como pano de fundo o Museu da Amazônia (Musa) e busca conscientizar sobre os perigos das fake news relacionadas ao clima. O objetivo é educar os jogadores sobre a identificação de notícias falsas enquanto se navega pelas fases do jogo. O protagonista é Supi, um tucano emblemático na preservação da floresta amazônica, que enfrenta o vilão Dr. News, uma personificação das redes sociais propagadoras de desinformação.

A abertura do evento contou com a presença de autoridades como a ministra Luciana Santos, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que destacou o papel fundamental do Hackaton e da SNCT na luta contra o negacionismo científico. Segundo ela, esses eventos são cruciais para fortalecer o desenvolvimento baseado em evidências científicas e fomentar um ambiente de inclusão e respeito aos valores democráticos.

O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR), João Brant, ressaltou a importância do Hackaton Pop 2024 como um exemplo de colaboração social em torno de desafios comuns como a desinformação. Ele sublinhou que a parceria entre Secom e MCTI é vital para enfrentar esse problema com uma perspectiva focada em pesquisa e desenvolvimento.

O evento ainda anunciou um Acordo de Cooperação Técnica entre a Secom e o MCTI, que visa avançar na educação midiática e digital e promover ações contínuas contra a desinformação. Uma das iniciativas decorrentes desse acordo será a Olimpíada Brasileira de Educação Midiática, projetada para alcançar meio milhão de pessoas anualmente.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, desde sua criação em 2004, tem desempenhado um papel crucial na promoção científica em todo o Brasil. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), em conjunto com várias entidades governamentais, o SNCT continua a ser uma plataforma essencial para difundir conhecimento científico em todas as regiões do país.