Jogo das Estrelas 2024 terá arrecadação em prol do UNICEF

O Jogo das Estrelas, considerado o maior evento beneficente esportivo do Brasil, alcançará um marco significativo em 2024 ao completar sua 20ª edição. Sob a liderança de Júnior Coimbra e a supervisão do renomado ex-jogador Zico, a partida se destaca por destinar parte de sua arrecadação a diversas instituições e projetos sociais, reafirmando seu compromisso com causas nobres.

Em uma data tão simbólica, uma parte dos recursos obtidos será direcionada ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que tem atuado no Brasil desde 1950. Flavia Antunes Michaud, chefe do escritório do UNICEF no Rio de Janeiro, expressou a importância dessa parceria: “O UNICEF trabalha pelos direitos de crianças e adolescentes, especialmente aqueles em situações mais vulneráveis. A união do futebol a essa causa por meio do Jogo das Estrelas é motivo de grande alegria para nós. O futebol é uma expressão cultural profundamente enraizada no Brasil e tem o potencial de promover mudanças significativas”.

Flavia ressaltou ainda que a energia gerada pelo evento pode ser uma força motriz na luta pelos direitos das crianças e adolescentes: “Juntos, podemos garantir que meninas e meninos cresçam protegidos da violência, com saúde e suas necessidades atendidas, além de terem acesso a oportunidades”.

O evento deste ano será realizado novamente no icônico Maracanã, que já recebeu 12 das 19 edições anteriores. A partida está agendada para o dia 28 de dezembro, como é tradição entre o Natal e o Réveillon. A programação inclui uma preliminar com o Jogo dos Artistas às 16h e o confronto principal às 18h30. Para animar ainda mais o público, uma atração musical, cujo nome permanece em segredo pela organização, se apresentará às 18h.

Júnior Coimbra compartilhou sua empolgação com a presença do UNICEF nesta edição comemorativa: “Ter o UNICEF como apoiador é crucial, especialmente em um momento tão especial como este que marca duas décadas do evento. É uma organização reconhecida mundialmente pelo seu trabalho em benefício de crianças e adolescentes. Estou certo de que ações extraordinárias serão realizadas com parte da renda do Jogo das Estrelas, que sempre esteve comprometido em ajudar diversas instituições e projetos sociais. Não poderia haver parceria mais emblemática do que essa”.