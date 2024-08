Jogo da seleção brasileira em dia de último capítulo de ‘Renascer’ causa impasse na Globo

A Globo vive um impasse muito forte nos bastidores por causa do último capítulo de “Renascer”, sua atual novela das nove. Marcado para ir ao ar no dia 6 de setembro, a novela pode ter suas emoções finais encurtadas ou até mesmo mudar de dia por causa da seleção brasileira.

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) marcou o confronto da seleção brasileira masculina contra o Equador, que será realizado em Curitiba (PR), para o mesmo dia 6, às 21h45, mesmo dia e horário da previsão do fim de “Renascer”. O jogo é válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Segundo apurou a reportagem, a Globo tem tentado negociar nos bastidores para mudar o dia da partida. O caso não deve ser resolvido facilmente e deve se alongar para os últimos dias. Não é desejo da emissora ter um final curto em “Renascer”, muito por causa de seu êxito comercial.

A Conmebol se mostra inflexível para mudar dia e horário. A Globo, no entanto, ainda não deu a causa como perdida e segue agindo nos bastidores. Caso não consiga seu objetivo, a Globo trabalha com duas possibilidades.

A primeira é reeditar o último capítulo de “Renascer” com o tempo disponível para o dia 6 de setembro. Já a segunda é trocar o dia de exibição do final, seja antecipando-o para o dia 5, uma quinta, ou adiando-o para o dia 9 de setembro, uma segunda.

Não seria a primeira vez que uma novela da Globo não terminaria em uma sexta. Recentemente, em 2016, o final de “Totalmente Demais”, sucesso do horário das sete, foi mostrado em uma segunda-feira.

A própria versão original em 1993 passou por algo parecido. Devido a um jogo da fase final do Campeonato Brasileiro daquele ano, que seria disputado na sexta-feira (12 de novembro de 1993), às 21h30, por Internacional e São Paulo, a Globo dividiu o final de “Renascer” em duas partes.

Uma parte do fim da saga de José Inocêncio foi mostrada na sexta, enquanto a outra foi ao ar no sábado. Houve também uma reprise no domingo, na íntegra, após o Fantástico.

Procurada pela reportagem, a Globo afirmou apenas que “ainda não decidiu a programação do dia 6 de setembro”.