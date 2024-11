Jogadores do Corinthians apoiam presidente sob ameaça de impeachment

Em um movimento de apoio ao presidente do Corinthians, Augusto Melo, um grupo de jogadores do clube recorreu às redes sociais para expressar solidariedade à atual gestão. A manifestação ocorre em meio à iminente votação do Conselho Deliberativo, que poderá decidir pelo afastamento de Melo, marcada para a próxima quinta-feira, 28.

Os atletas Fagner, André Ramalho, Igor Coronado, Breno Bidon, Ryan, Matheuzinho e Gustavo Henrique foram alguns dos que se pronunciaram no Instagram. Na publicação conjunta, eles destacaram a liderança de Melo como “justa, sincera e profissional”, enfatizando o cumprimento das obrigações com o elenco. O apoio também foi ecoado por Emiliano Díaz, auxiliar técnico da equipe, e Fabinho, gerente de futebol.

Campeonato Brasileiro

Paralelamente à tensão política nos bastidores, o Corinthians enfrenta um desafio crucial em campo. No domingo, 24, a equipe medirá forças com o Vasco da Gama na Neo Química Arena, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória é essencial para manter viva a esperança de classificação direta para a Libertadores de 2025. O embate está agendado para as 16h e será decisivo para os planos futuros do clube sob a presidência de Augusto Melo.