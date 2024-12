Jogadoras do River Plate detidas por racismo em jogo contra o Grêmio

Quatro atletas do River Plate foram detidas por injúria racial durante um confronto com o Grêmio, realizado na última sexta-feira (20) em São Paulo. Após uma audiência de custódia, realizada na segunda-feira (23), a Justiça brasileira determinou a conversão da prisão em flagrante das jogadoras Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro e Milagros Diaz para preventiva, com o objetivo de evitar que deixassem o país.

A confusão que resultou nas detenções teve início após gestos racistas feitos pela jogadora Candela Díaz, logo após o Grêmio empatar em 1 a 1 com o River Plate aos 40 minutos do primeiro tempo no Estádio do Canindé. Vídeos divulgados nas redes sociais evidenciam a atleta imitando um macaco em direção a um gandula. A reação das jogadoras do Grêmio foi imediata, levando a uma série de insultos racistas direcionados a elas, conforme nota de repúdio emitida pelo clube gaúcho.

O Grêmio declarou: “Ao defender o gandula, as Gurias Gremistas também foram vítimas de palavras e gestos racistas. Na confusão, a partida foi interrompida e seis jogadoras do River acabaram expulsas, resultando no encerramento do jogo. Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com o gandula e as atletas agredidas de maneira inadmissível e intolerável. Um boletim de ocorrência foi registrado e faremos tudo que estiver ao nosso alcance para garantir punições aos responsáveis.”

A Agência Brasil tentou contato com Thaís Sankari, advogada das jogadoras argentinas, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.

Como consequência dos incidentes, o River Plate foi excluído do torneio atual e das duas próximas edições da Ladies Cup, competição que encerrou a temporada do futebol feminino no Brasil. Os organizadores do evento lamentaram os acontecimentos e repudiaram os atos de racismo em comunicado oficial.

A organização enfatizou: “Reforçamos nosso posicionamento antirracista e afirmamos que jamais toleraremos comportamentos dessa natureza.” O clube argentino também se manifestou oficialmente na mesma noite, condenando os atos discriminatórios ocorridos durante a partida contra o Grêmio.

O River Plate expressou seu total repúdio aos gestos discriminatórios e informou que está tomando as medidas disciplinares cabíveis para erradicar esse tipo de comportamento.

No último domingo (22), após uma emocionante final contra o Bahia, o Grêmio conquistou o título da Ladies Cup. A atacante Maria Dias abriu o placar para as gaúchas, enquanto a meia Kaiuska empatou para a equipe baiana. Nas cobranças de pênaltis, as goleiras Vivi e Yanne se destacaram com três defesas, porém as tricolores mostraram-se mais eficientes e venceram por 2 a 1, celebrando sua primeira conquista sob o comando da técnica Thaissan Passos.