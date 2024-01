Jogadoras do feminino do Palmeiras realizam check-up em hospital de SP

Cerca de 30 jogadoras de futebol do time feminino principal da Sociedade Esportiva Palmeiras passaram por um check-up preventivo para a temporada de 2024.

As jogadoras passaram por exames de cardiologia, como teste ergométrico, eletrocardiograma, ecocardiograma, além de exames laboratoriais e ginecológicos na unidade Jabaquara do Hospital São Luiz, da Rede D’Or.

“O que mais prezamos é a saúde. Com saúde conseguimos fazer tudo. Essa triagem para avaliar a saúde das atletas é essencial para fazermos as programações e iniciarmos o ano”, destaca Daniel Guedes, responsável pelo Departamento Médico do time feminino do Palmeiras.

Nesta ação, o diferencial foi aliar a avaliação cardiológica, essencial para atletas, com um olhar voltado especificamente para a saúde da mulher, incluindo a parte ginecológica.

“A Rede D’Or possui expertise em medicina esportiva e, nesta ação voltada para o time feminino, realizamos toda a rotina referente à saúde da mulher, com atendimento médico e exames preventivos, como Papanicolau e ultrassonografias, tudo em um mesmo dia e local”, explica Ana Luísa Rossini, coordenadora do Centro Médico do hospital.

Localizado na zona Sul da capital paulista, o São Luiz Jabaquara conta com Centro Médico e um Centro de Diagnóstico completo, além de toda a estrutura necessária para realização de consultas, exames, cirurgias e tratamentos em diversas especialidades.

Roberto Vasques, cardiologista da Rede D’Or São Luiz, ressalta ainda a importância de fazer o check-up anualmente. “É a principal ferramenta para fazer o rastreamento preventivo de doenças. Indicamos para todos a partir dos 35 anos de idade, e em qualquer faixa etária para quem desejar iniciar a realização de atividades físicas”, orienta o médico.

“Nós treinamos em um ritmo alto, por isso, é importante estar acompanhando e avaliando a saúde. Sabemos da gravidade das doenças e que precisamos nos cuidar sempre”, declara Amanda Gutierres, 22 anos, atacante do Palmeiras.