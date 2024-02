Jogador ex-Inter é morto ao tentar assaltar militar do Exército em Olinda

Keven Paulo Santos da Silva foi morto na quinta-feira, em Olinda-PE, ao tentar assaltar um militar do Exército, que reagiu e baleou o jovem de 18 anos. Ele tinha passagem pelas categorias de base do Internacional e do Santa Cruz, mas estava afastado do futebol.

Na abertura do carnaval, Keven tentou, de acordo com a Polícia Civil e testemunhas, assaltar o sargento, no Sítio Histórico de Olinda, ao lado de um comparsa, que também foi baleado e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cidade Tabajara. O militar se apresentou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais. Foi apreendido pelos policiais um simulacro de arma de fogo que pertenceria aos assaltantes.

Natural do Recife, Keven defendeu as cores do Inter em 2021 antes de vestir a camisa do Santa Cruz. No conjunto colorado ficou alguns meses e saiu por desavenças no alojamento onde ficavam os atletas.

Na equipe da capital pernambucana teve a chance de participar de treinamentos com o elenco principal, mas não esteve em partidas oficiais pelos profissionais. Ele jogou no Brasileirão Sub-20 e na Copinha. Dispensado em 2023, atuou também pelo paraibano Serra Branca.