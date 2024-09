Jogador de 15 anos morre após agressão durante briga em campo no Paraguai

Ismael Domínguez, de 15 anos, morreu após uma briga durante a partida entre Nacional e Boquerón, pelas categorias de base, no último final de semana.

O jovem morreu em decorrência de ferimentos após ser atingido por um golpe na cabeça. A pancadaria em campo ocorreu pouco antes do apito final, de acordo com o jornal paraguaio La Nación.

Ismael caiu durante a briga e recebeu vários chutes no chão. “Essas foram as palavras dos médicos: ‘O impacto foi criminal’. Foi um chute desonesto”, afirmou José Zárate, presidente do Nacional.

O jogador foi encaminhado ao hospital com traumatismo craniano grave, em coma, e não resistiu. Sua morte foi confirmada pelo Hospital de Trauma de Assunção.

Ismael estava no clube há apenas uma semana. “Foi sua primeira e última partida”, lamentou Carolina Aveira, dirigente do Nacional.

O suposto agressor se entregou à polícia, segundo o o jornal local ABC.

“A morte de Ismael ocorreu como resultado de atos de violência dentro do campo de jogo, algo que repudiamos energicamente”, disse o Nacional, em nota