Jogador da NFL diz não querer vir para o Brasil

O cornerback Darius Slay, do Philadelphia Eagles, foi mais um jogador da NFL a contestar o jogo no Brasil por conta da segurança.

“Eu não quero ir para o Brasil. Eles já falaram conosco para não sairmos do hotel, falaram que não podemos fazer muita coisa porque a taxa de crimes é absurda. NFL, por que nos mandar para um lugar onde a taxa de crimes é tão alta?”, disse o jogador.

O QUE ACONTECEU

Darius Slay criticou a escolha do Brasil como palco para a partida em declarações dadas durante seu próprio podcast, o 36-minute mark.

Ele não foi o primeiro jogador a questionar a realização do jogo no país sul-americano. Antes, os wide receivers Devonta Smith e AJ Brown, também do Philadelphia Eagles, já haviam criticado a escolha da NFL.

“Eu conversei muito com eles (organização) e fiz muitas perguntas. Foi o meu primeiro pensamento mas, depois de ouvir tudo isso, eu, provavelmente, vou ficar no meu quarto. Só quero ir até lá, ganhar e voltar para casa, é a melhor forma de definir”, afirmou AJ Brown, em entrevista coletiva na semana passada.

Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 21h15 (de Brasília), na Neo Química Arena, no primeiro jogo da história da NFL no país.

SEGURANÇA REFORÇADA

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) anunciou que fará um esquema especial de segurança para receber as delegações dos times.

A Polícia Militar fará a escolta dos ônibus até os respectivos hotéis das franquias para garantir que os times se desloquem com facilidade e segurança a partir do aeroporto de Guarulhos, onde os atletas e comissões desembarcam nesta quarta-feira.

A SSP também informou que o efetivo de segurança será reforçado em pontos estratégicos da cidade, que vão desde a rede hoteleira até pontos turísticos e gastronômicos da capital paulista, passando pelas ruas e avenidas no entorno da Neo Química Arena.