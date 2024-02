Jogador da NBA surpreende e chega a evento em carro da Fórmula Indy

Não é comum ver um monoposto que atinge mais de 300 km/h pelas ruas, ainda mais na cidade de Indianápolis, que tem a pista mais icônica do automobilismo dos Estados Unidos. Mas Tyrese Haliburton decidiu surpreender e apareceu com um carro da Fórmula Indy em sua chegada à abertura da All-Star Weekend, evento comemorativo que acontece ao longo do fim de semana e reúne grandes estrelas da NBA.

Em um carro amarelo e branco com espaço para duas pessoas – o que não acontece com os modelos tradicionais da Indy -, Haliburton ousou. O jogador do Indiana Pacers usou um capacete nas mesmas cores e foi aplaudido quando revelou sua identidade.

Haliburton tem 23 anos, atua como ala-armador e defende os Pacers, equipe da cidade de Indianópolis na NBA. Antes, ele já foi jogador do Sacramento Kings. Sua franquia participa da Conferência Leste e aparece na sexta colocação nesse momento.

Nesta sexta-feira, às 23h, começa o NBA Rising Star. O jogo reúne uma seleção de jovens atletas calouros, segundanistas e participantes da G-League, liga de desenvolvimento da NBA.

No sábado, às 22h, é a vez do State Farm All-Star Saturday Night, que conta com os torneios de habilidades, três pontos e enterradas. Por fim, no domingo, acontece o All-Star Game. Todos os eventos contam com transmissão do canal ESPN 2 e do Star+ no streaming.