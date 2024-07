Jogador da NBA será o 1º porta-bandeira negro da Alemanha

A Alemanha terá, pela primeira vez na história, um atleta negro como porta-bandeira em Olimpíadas. Dennis Schröder, jogador da NBA, estará à frente da delegação em Paris.

O anúncio foi feito pelo Comitê Olímpico Alemão. O jogador de 30 anos é armador do Brooklyn Nets, time da NBA.

Dennis Schröder foi escolhido através de uma votação pública na Alemanha. Entre os homens, ele concorria ao lado do atirador esportivo Christian Reitz e do tenista Alexander Zverev.

O atleta vai ser porta-bandeira junto da judoca Anna-Maria Wagner. Nas redes sociais, Schröder celebrou o feito e agradeceu ao público que votou.

“Conseguimos. Muito obrigado a todas as pessoas que votaram em mim, vocês são os melhores de todos. Poder compartilhar esse sentimento com você é incrível. O primeiro porta-bandeiras de pele negra para a Alemanha. Insano. Fizemos isso juntos, uma declaração importante! Carregarei a bandeira com o maior orgulho. Obrigado, de coração”, declarou Dennis Schröder, nas redes sociais.