Joelma se apresenta na Vibra São Paulo no Dia das Mulheres

A Vibra São Paulo recebe em seu palco no Dia da Mulher, 8 de março, a rainha paraense Joelma com a turnê ‘Isso é Calypso’. A turnê, que até o momento já passou por mais de 100 cidades com mais de 3 milhões de espectadores, é um show que passa pelos maiores sucessos da carreira da artista com muita nostalgia, figurinos, estrutura, super banda e balé.

No palco, Joelma vai apresentar sua nova música de trabalho “Aquele Alguém”, além do hit que está bombando desde o ano passado, a música “Voando pro Pará”, que possui milhares de plays nas plataformas digitais, memes, danças, playlists Top Brasil e Top Portugal e que, recentemente, ganhou um remix oficial com Pedro Sampaio. Um ponto para destacar é que, após a viralização da música, o tacacá se tornou o assunto número 1 nas buscas do Google.

Vale ressaltar que, completando 30 anos de carreira, Joelma possui mais de 25 milhões de discos vendidos, mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais e já foi indicada ao Grammy Latino e ganhou diversos prêmios nacionais. A noite de 8 de março vai ser para dançar, curtir e ficar de boa na Vibra São Paulo!!!

BIO:

Joelma da Silva Mendes, conhecida como Joelma, é cantora, dançarina, coreógrafa, compositora, estilista e empresária. Nascida em Almeirim, no interior do Pará, iniciou sua carreira artística em 1994 e, desde então, trilhou um caminho que a consagrou como uma das artistas mais populares do país, além de uma das maiores performers brasileiras de acordo com a mídia e público.

Com quase 30 anos de estrada, Joelma integrou a banda Fazendo Arte em 1995 e, de 1999 a 2015, foi a líder da Banda Calypso, que ficou conhecida e bateu recordes absolutos na vendagem de discos no país, tornando-se a única banda a ganhar o prêmio de diamante quíntuplo.

Em 2016 Joelma iniciou sua carreira solo e, desde então, vem construindo com bases sólidas e fãs fiéis sua trajetória de muito sucesso, força, garra, conquistas e prêmios. Com DVDs gravados em Manaus, SP, Goiânia, Recife, Belém e EPs, videoclipes e singles, turnês nacionais e internacionais, a artista paraense vem renovando e sempre trazendo novidades pros seus fãs e admiradores.

SERVIÇO

Joelma – Turnê Isso é Calypso

Data do evento: 08/03/2024

Horário: 22:00

Abertura da casa: 20:00

Classificação etária: 18 anos. Menores somente acompanhados de pais ou responsáveis.

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/joelma-12747

Bilheteria Vibra São Paulo • Sem incidência de Taxa de Serviço

Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP.

Horário de funcionamento bilheteria Vibra SP – Segunda-feira a Sexta-feira 12h às 15h e das 16h às 19h.

Sábados, domingos e feriados – FECHADO, salvo em dias de show com horário das 14h até o início do show.

Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.

Bilheteria do Teatro Opus Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.

Formas de Pagamento:

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket e American.

Parcelamento no cartão de crédito: até 3x sem juros, de 4x até 12x com juros

Estacionamento VIBRA São Paulo

Para maior comodidade, os clientes podem adquirir o estacionamento conveniado no local de forma antecipada através do link: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/estacionamento-vibra-sao-paulo-12536