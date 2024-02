Joelma lança feat com Pedro Sampaio

A rainha do Norte e do Calypso, Joelma, está lançando hoje (1) o feat tão aguardado com Pedro Sampaio, o remix oficial de “Voando Pro Pará”. A música, que foi gravada durante o DVD “Isso é Calypso Tour Brasil – etapa Belém/PA”, já está disponível nas plataformas digitais.

Tornando-se um hit na internet após viralizar memes, gravações em IA, trechos nos shows do RBD em SP e até ser a comida mais pesquisada do Google em 2023, o tacacá agora ganhou uma nova versão eletrônica e repleta de brasilidade comandada por Pedro Sampaio. “Conheci o Pedro Sampaio e me apaixonei; um artista jovem, talentoso demais e uma pessoa incrível. Soube que ele estava tocando a música no show dele e a galera tava comentando demais; aí o convidei pro meu DVD em Belém/PA, afinal não tinha lugar melhor né (risos). O resultado final ficou demais, a energia lá em cima e com a cara do verão. Esperamos que vocês curtam muito!”, comenta Joelma.

“A Joelma é um ícone da música brasileira e colaborar com ela era um sonho! Eu tinha feito um remix de Voando Pro Pará pro meu show e a galera curtiu demais e começou a pedir pra gente lançar. E então ela me convidou para participar do seu DVD gravado em Belém, fiquei extremamente honrado! Eu admiro muito o trabalho e a carreira dela, tudo o que ela representa para o Pará, para o Brasil e nossa cultura. O público nos shows já tá curtindo muito, dançando e se divertindo demais. É muito gratificante ver a recepção dessa nova versão ao vivo!”, comenta Pedro Sampaio.

Vale ressaltar que essa música faz parte do projeto audiovisual “Isso é Calypso Tour Brasil” que consiste em um novo DVD gravado em cinco capitais brasileiras. Até o momento foram gravados os shows em Recife/PE, São Paulo/SP e Belém/PA; e as outras duas cidades serão anunciadas em breve.