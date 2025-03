João Vitor de Paiva participa de solenidade no Dia Internacional da Síndrome de Down

Na manhã de sexta-feira (21), Dia Internacional da Síndrome de Down, a Câmara Legislativa do Distrito Federal foi palco de uma emocionante solenidade em alusão à data, promovida pelo deputado Eduardo Pedrosa. O evento reuniu influenciadores, ativistas e instituições que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência, reforçando a importância da representatividade e da inclusão.Entre os destaques da cerimônia, esteve o influenciador e ator João Vitor de Paiva, que tem se tornado uma das vozes mais relevantes na luta pela visibilidade e pelos direitos das pessoas com Síndrome de Down. Com sua trajetória inspiradora, João Vitor compartilha diariamente mensagens de empatia e superação, desconstruindo estigmas e incentivando uma sociedade mais inclusiva.

A solenidade também contou com a presença de Vitória Mesquita, Isaías Kelvin, Maria Clara, Carol Vale, Iarla Violatti, Adriana Souza e Paloma Pediani, além de representantes de instituições, associações e ONGs que atuam na defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

O evento foi um espaço de diálogo, reconhecimento e fortalecimento de políticas públicas que garantam mais oportunidades e acessibilidade.Além dos discursos e homenagens, a programação incluiu apresentações culturais vibrantes, como exposições fotográficas, performances de dança do ventre, um set especial de DJ, além da participação do grupo Namastê, que encantou o público com sua arte e energia contagiante.

A celebração reforçou a importância de dar visibilidade às pessoas com Síndrome de Down, promovendo a inclusão em todos os espaços e valorizando seus talentos e potencialidades. Eventos como esse são essenciais para construir uma sociedade mais justa, onde a diversidade seja reconhecida como um valor fundamental.