João Victor Souza Diniz brilha no Canadá Open de Taekwondo

O atleta João Victor Souza Diniz, membro da equipe TkPro, de São José, fez história ao conquistar a medalha de prata no prestigiado Canadá Open de taekwondo, realizado na cidade de Montreal. Este resultado notável não apenas destaca seu talento individual, mas também reafirma sua posição proeminente no cenário internacional da modalidade.

Atualmente, João ocupa a 12ª posição no ranking mundial e a 16ª posição no ranking olímpico, evidenciando seu desempenho consistente em competições internacionais. Com a medalha de prata em Montreal, o atleta catarinense, que almeja uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, está posicionado para uma ascensão ainda maior nas classificações que serão atualizadas em março.

Nascido em Laguna e tendo passado parte significativa de sua vida em Itajaí, João Diniz, agora com 24 anos, representa São José há seis anos nas competições. Em entrevista, ele expressou sua satisfação com o progresso recente: “Estou bastante satisfeito com a regularidade que obtive nos últimos eventos internacionais do taekwondo e só tenho a agradecer a todos que me acompanham na trajetória no esporte, como meus companheiros de equipe e meus patrocinadores pessoais”.

A medalha conquistada por Diniz no Canadá Open é um marco importante em sua carreira e uma demonstração clara de seu potencial para brilhar ainda mais nas próximas competições.