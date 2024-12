João Viana é o vereador mais jovem da história de São Bernardo

O jovem cientista político João Viana, de apenas 24 anos, fez história ao conquistar uma cadeira na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo nas eleições de outubro. Com 6.897 votos, ele se destacou como o vereador mais jovem da cidade, superando o recorde do deputado federal Alex Manente, que assumiu seu primeiro mandato aos 25 anos.

Trajetória acadêmica e política

Antes de sua eleição, Viana atuou como assessor parlamentar de Manente, cargo que ocupou durante quatro anos enquanto conciliava suas atividades no gabinete com a formação em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo (USP) e cursos de capacitação política. Sua recente vitória marca um novo capítulo em sua trajetória, que se inicia oficialmente em 1º de janeiro, quando ele poderá contar com uma equipe própria para auxiliá-lo em suas funções legislativas.

O interesse de Viana pela política surgiu na infância. Em um vídeo recente compartilhado em suas redes sociais, ele relembra que costumava assistir ao horário eleitoral e memorizar as propostas dos candidatos. Sua formação inicial foi na área técnica, com um curso em eletrônica, mas o despertar para a política aconteceu durante o ensino médio, quando teve contato com disciplinas como Sociologia e Filosofia.

A renovação política no ABC

Após ser aceito no curso de Ciências Sociais da USP em 2019, ele se envolveu com o movimento Acredito, que visa a renovação política e conta com a deputada federal Tabata Amaral como uma de suas principais representantes. Neste contexto, Viana criou um núcleo na região do Grande ABC e iniciou ações voltadas à educação política.

Em sua primeira tentativa eleitoral, em 2016, Viana foi candidato a vereador pelo Cidadania e obteve 1.682 votos, ficando como primeiro suplente. Essa experiência o motivou a se candidatar novamente nas eleições seguintes. Viana é parte da chamada Geração Z, caracterizada por sua conexão digital e descontentamento com as práticas tradicionais da política. Ele acredita que o desafio não está nos jovens, mas sim na forma como a política tem sido conduzida.

Foco em demandas populares

A experiência adquirida ao lado de Alex Manente foi fundamental para sua formação política. Viana coordenou a comunicação da campanha de reeleição do deputado em 2022, que resultou na maior votação recebida por um parlamentar no Grande ABC. Ele descreve esse período como uma verdadeira graduação: “Este ano eu me formei duas vezes: na USP e com o deputado”.

João Viana também é um dos formandos da RenovaBR, uma escola dedicada à formação política que já preparou diversos políticos conhecidos no Brasil. Para ele, a renovação política vai além da simples troca de nomes; é essencial transformar práticas e princípios dentro das instituições.

Com uma postura inovadora e sustentável, Viana utilizou materiais ecológicos em sua campanha e agora se prepara para um mandato independente sob a gestão de Marcelo Lima (Podemos). Ele afirma que seu foco será avaliar cada proposta com base nas necessidades da população e não se limitar a classificações simplistas de situação ou oposição.

As prioridades de seu trabalho legislativo serão definidas através das demandas apresentadas pela população na plataforma hablasbc.com.br, criada por ele para facilitar a comunicação entre os cidadãos e seus representantes. Embora a Saúde não seja atualmente uma das áreas mais mencionadas pelos usuários da plataforma, Viana considera alarmante a situação dessa pasta e propõe investigar casos específicos por meio da abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o Hospital da Mulher.

“Não podemos ignorar novas mortes sem agir”, conclui o jovem vereador eleito.