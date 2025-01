João Silva é o novo agenciado da Mynd

A Mynd, maior agência de marketing de influência e entretenimento do Brasil, anuncia a chegada de um importante nome ao seu casting: João Silva. A partir de agora, a agência será responsável pela carreira do jovem apresentador, elaborando estratégias comerciais e identificando parcerias alinhadas com seu perfil e objetivos.

“Estamos entusiasmados com essa parceria. João possui um carisma inato e um talento especial para se conectar com as pessoas. Nossa equipe está preparada para alavancar sua carreira, criando oportunidades únicas e fortalecendo sua presença no mercado”, afirma Fátima Pissarra, CEO da Mynd.

João Guilherme Silva, filho de um dos maiores apresentadores da TV, o Faustão, tem trilhado um caminho promissor na TV brasileira. Atualmente à frente do Programa do João na Band, ele traz uma abordagem moderna e inovadora ao tradicional formato de auditório. Gravado em São Paulo, o programa mistura entrevistas com artistas, apresentações musicais e cultura, sempre com muita energia e bom humor. O programa é transmitido aos domingos, às 22h, em rede aberta.

Além de seu trabalho na televisão, João é apaixonado por futebol e possui um histórico diverso: estudou em um colégio na Suíça e cogitou seguir carreira diplomática antes de se apaixonar pela comunicação. Seu primeiro contato com o público foi no rádio, com um programa voltado para educação, e teve sua primeira oportunidade como apresentador no festival musical do Colégio Objetivo. Hoje, ele deseja aproximar o universo digital da TV aberta, criando novas pontes entre os formatos.

“Estou muito feliz com essa nova etapa. Minha missão é levar alegria para as pessoas e contribuir para a evolução da TV brasileira. Com o suporte da Mynd, estou confiante de que podemos realizar projetos incríveis e marcar essa fase como um divisor de águas na minha carreira”, declara João.