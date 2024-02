João Silva bate recordes de audiência com o ‘Programa Do João’ e faz história

No último sábado (17), João Silva recebeu Pixote, Ellen Milgrau e Marcus Vinile como convidados no ‘Programa do João’, que passa todo sábado às 20h30 da noite, na Band, e o sucesso foi garantido.

O programa bateu alguns índices de audiência pela primeira vez e está se consagrando entre os grandes. Durante 15 minutos, a audiência cresceu e chegou a passar o SBT, foi o terceiro programa mais assistido no sábado da grade de programação da emissora, teve um pico de audiência de 19%, marcando a maior audiência da atração em 2024 e teve a segunda maior audiência na média do ano.

O ‘Programa do João’ foi ao ar pela primeira vez em outubro de 2023 e, desde então, vem evoluindo com a audiência e conquistando o seu espaço na programação audiovisual das noites de sábado.