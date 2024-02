João Rock inicia pré-venda de ingressos no dia 27 de fevereiro

Começa na próxima terça-feira, dia 27, às 12h, a pré-venda de ingressos para um dos principais festivais de música do país, o João Rock. A 21ª edição do evento acontece no dia 8 de junho, no Parque Permanente de Exposições em Ribeirão Preto/SP.

O lote disponibilizado para a pré-venda, que acontece tradicionalmente antes do anúncio do line-up do festival, terá número limitado de ingressos para todos os setores: Pista, Camarote João Rock, Pista Premium e Camarote Lagunitas. Em 2023, os ingressos da pré-venda esgotaram em tempo recorde: menos de quatro horas.

A compra pode ser feita no site oficial ou nos pontos físicos em Ribeirão Preto, nas lojas Ophicina do Shopping Iguatemi, Novo Shopping, Shopping Santa Úrsula e RibeirãoShopping. O período de vendas promocional vai até o dia 04 de março, às 23h59, ou até esgotar o lote.

Os ingressos são limitados a 4 unidades por CPF e o parcelamento pode ser feito em até 6 vezes.

A partir do dia 5 de março começam as vendas regulares, após o anúncio do line-up.