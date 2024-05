João Rock anuncia vencedores de concurso de bandas

Matuto S.A e Kauze são os vencedores do Concurso de Bandas do João Rock 2024.

Matuto S.A, de Franca, tocará no Palco João Rock. Já a Kauze, de Ubatuba, se apresentará no Palco Aquarela.

Matuto S.A. é MC e trompetista. Em músicas sobre sua realidade no interior de São Paulo, ele mistura viola caipira com rap, funk, reggae e jazz.

A banda Kauze apresenta um repertório de rock e reggae. Formada por Paulo Paiva (voz e violão), Chris Vasconcellos (voz), Marcio Big (baixo), Luiz Power (guitarra e voz), Gui Azevedo (guitarra) e Gabriel Martins (bateria), a banda está na estrada desde 2016.

Neste ano, pela primeira vez, os semifinalistas também se apresentam no festival. O Vaka, de Iguape (SP), e Todos os Santos, de Salvador, tocam no JackStage, da marca Jack Daniel’s. Após se apresentarem nos palcos do João Rock, Matuto S.A e Kauze também tocarão por lá.

ONDE ASSISTIR AO FESTIVAL

O Grupo Flow será responsável pela transmissão ao vivo. A partir das 16h, será possível acompanhar o festival pelos canais do podcast Venus, com Criss Paiva e Yasmin Yassine, e Amplifica, com Rafael Bittencourt, Nat Guareschi e Felipe Flip.