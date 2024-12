João Ramalho lança videoclipe feito com IA

As IA’s no mercado audiovisual têm ganhado cada vez mais espaço, seja para complementar uma criação ou até mesmo criar uma ideia do zero, o que gera polêmica ao trazer à tona o debate humano vs máquina.

No caso do videoclipe do João, o compositor e criador digital utilizou uma ferramenta chamada “runway ai”, que complementou imagens pré-filmadas em fundo verde. O cantor interpretou, editou e criou os prompts de comando que mostram João em diversas realidades paralelamente e futuras, lugares e até mesmo outras dimensões.

“Tenho treinado e me interessado por Inteligência Artificial há um bom tempo. Acho que é uma tecnologia que veio pra ficar, mas não para substituir. No caso do clipe, me inspirei na teoria dos multiversos e no tempo. Foi interessante me criar bem mais velho e cantar o trecho da música que diz: ‘ Era mesmo a sua missão ‘”, explica o cantor.

A produção foi feita por João e custou U$ 95, algo em torno de R$ 600 reais – um valor irrisório se tratando de um videoclipe.