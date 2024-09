João Neves lança “Novo Endereço”

O cantor JOÃO NEVES lançou mais um trabalho que promete mexer com o coração de seus fãs. O single “NOVO ENDEREÇO” (composta por Felipe de Paula e Hugo Henrique) está disponível em todas as plataformas de áudio, marcando mais um passo importante na trajetória do cantor. O videoclipe da música será lançado no YouTube no dia 27 de setembro (sexta-feira), ao meio-dia, prometendo complementar a experiência musical com uma produção visual envolvente.

“NOVO ENDEREÇO” é uma canção que fala sobre o desejo de proximidade, mas sem pressão, oferecendo um convite sutil para uma vida compartilhada. A letra sugere o começo de uma nova fase, sem a necessidade de despedidas ou saudades, com um refrão cativante e cheio de sentimento.

A letra traz uma reflexão sobre a vontade de transformar uma relação casual em algo mais profundo e duradouro. O eu-lírico propõe à pessoa amada não apenas uma noite, mas a possibilidade de fazer do seu espaço uma nova casa. “Porque você não vem só pra passar uma noite e se quiser cê fica” revela o desejo de proximidade, enquanto o verso “fecha o olho e imagina um pouco cê de novo endereço” simboliza essa ideia de um novo começo, em que a saudade deixa de ser um problema e a convivência vira a chave para a felicidade.

Com uma pegada romântica e leve, JOÃO NEVES mostra sua habilidade de interpretar letras que conversam diretamente com quem já passou ou passa por situações de amor e desejo de estar junto. O novo single segue o estilo que tem marcado o trabalho do cantor, misturando modernidade e tradição em sua música.

O refrão, com seus versos “Eu queria tanto que você ficasse / A gente não precisa morrer de saudade”, é um chamado direto à pessoa amada, reforçando a ideia de que, quando se está com a pessoa certa, não existe hora ou lugar errado. JOÃO NEVES consegue expressar essa mensagem com sua voz envolvente, trazendo leveza e emoção em cada palavra.

O clipe foi gravado em um cenário intimista, que reflete a simplicidade e a intensidade da mensagem da canção. Os fãs já estão na expectativa para conferir o visual que acompanhará esse novo sucesso de JOÃO NEVES.