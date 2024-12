João Lucas Reis conquista título e garante vaga no Rio Open 2025

O tenista pernambucano João Lucas Reis fez história ao se tornar o primeiro brasileiro confirmado para participar do Rio Open 2025, evento que ocorrerá entre os dias 13 e 25 de fevereiro de 2025, na cidade do Rio de Janeiro. Neste domingo, Reis conquistou o título da Procopio Cup, realizada no Sociedade Harmonia de Tênis, ao vencer o paulista Daniel Silva em uma emocionante partida que terminou com parciais de 7/5, 1/6 e 6/4.

Reis expressou sua satisfação com a conquista. “Estou muito feliz por ter vencido este título e garantir meu convite para o Rio Open. Este é um torneio de grande relevância e a energia do público é contagiante. Os torcedores brasileiros nos apoiam intensamente a cada ponto”, afirmou o atleta. Ele também destacou a importância do evento em sua carreira: “O Rio Open é especial para mim, é o maior torneio que já participei. Estou animado e agora é hora de focar na pré-temporada para levar essa energia positiva ao torneio”.

Thomaz Costa, diretor da Procopio Cup, enfatizou o compromisso do evento em oferecer oportunidades para os tenistas brasileiros: “O Rio Open tem como objetivo proporcionar chances a todos os atletas nacionais. A Procopio Cup foi criada para que jogadores de todas as idades possam competir por uma vaga neste importante torneio sul-americano. O evento realizado em São Paulo foi um sucesso, com partidas equilibradas e uma final de altíssimo nível entre João Lucas Reis e Daniel Dutra Silva”.

Após a vitória, João Lucas Reis iniciará suas férias antes da pré-temporada. O troféu foi entregue pela filha de Alcides Procópio, Suzana Procopio Carvalho, que expressou sua gratidão pela homenagem recebida.

Por outro lado, apesar da derrota na final, Daniel Silva refletiu positivamente sobre sua trajetória em 2024. “Foi um grande ano para mim. Cheguei à minha primeira final em um Challenger e avancei significativamente no ranking. Comecei a temporada na posição 600 e agora estou próximo dos top 300. Esse desempenho me motiva a continuar lutando”, comentou o experiente tenista paulista.