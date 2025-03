João Guilherme fala pela 1ª vez sobre término com Bruna Marquezine

O ator João Guilherme se manifestou recentemente sobre o término de seu relacionamento com a atriz Bruna Marquezine durante sua passagem pelo Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Em declarações à imprensa, ele assegurou que a amizade entre os dois permanece intacta.

Embora a separação já fosse conhecida, foi apenas agora que João, de 23 anos, decidiu falar sobre o assunto. Ao ser abordado por um repórter, ele afirmou: “Meu coração está ótimo. Muito obrigado pelo cuidado”. Quando questionado sobre a continuidade da amizade com Bruna, o jovem ator respondeu de forma afirmativa: “Sempre”.

O relacionamento entre João Guilherme e Bruna Marquezine chegou ao fim há pouco mais de um mês, mas ainda é um tema quente nas redes sociais, onde fãs e seguidores especulam as razões do rompimento. A assessoria da atriz havia divulgado anteriormente um comunicado informando que a separação ocorreu de maneira amigável.

Os dois assumiram publicamente o namoro em agosto de 2024, após uma série de aparições juntos desde o final do ano anterior, onde foram frequentemente vistos em momentos românticos. Eles também trabalharam juntos na série do Disney+, Amor da Minha Vida, que recentemente foi renovada para uma segunda temporada.

As redes sociais estão repletas de comentários sobre as possíveis causas do término. Uma das teorias mais discutidas entre os internautas sugere que Bruna não teria se sentido à vontade para interagir com a família de João durante uma celebração de aniversário, o que poderia ter impactado negativamente a relação.