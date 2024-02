João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes comandam o “Trio do Pizro” em SP

No dia 17 de fevereiro, São Paulo vai receber uma explosão de ritmo e animação. Pela primeira vez na cidade, os cantores João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes, vão levar à Avenida Faria Lima, o projeto “Trio do Pizro”.

Um dos ritmos mais populares do Nordeste, o piseiro é uma forte tendência musical que ultrapassa fronteiras regionais. O gênero musical tem um lugar especial no coração dos nordestinos, mas não são apenas eles que dançam até o dia amanhecer, ouvindo esse forró feito com teclado eletrônico.

Unindo três vozes que conquistaram o público, em uma apresentação única e inovadora, o “Trio do Pizro” vai além do convencional e levará os três artistas nordestinos para o trio elétrico juntos, cantando simultaneamente e levando a sonoridade autêntica do piseiro para o Carnaval de São Paulo.

O nome do trio, além de remeter à junção dos três artistas, também faz uma alusão ao conceito de trio elétrico, trazendo uma atmosfera contagiante e festiva à cidade com o maior número de nordestinos no país.

Além dos anfitriões do “Trio do Pizro”, o público confere um show especial do cantor Jonas Medeiros, uma das grandes apostas do forrónejo, durante a concentração do trio.

A Agência INHAUS, que movimenta a economia criativa de São Paulo, e conhecida por realizar festivais e apresentações das mais variadas formas artísticas em dezenas de parques, espaços culturais, praças e ruas da cidade, em parceria com e as empresas nordestinas Tapajós Produções e Top Eventos que andam juntas desde o início dos anos 2000, estreitaram ainda mais suas relações se tornar o maior trio elétrico de piseiro da metrópole.

“Venho da família Tapajós, que já tem uma história forte com o Carnaval. O trio elétrico Tapajós é o segundo mais antigo da história, um dos precursores da folia. Então juntou essa conexão com a vontade dos três cantores de fazer algo diferente e tivemos a ideia de lançar o Trio do Pizro. “, afirma Neto Tapajós, produtor, empresário e diretor da Tapajós Produções.

A ideia do “Trio do Pizro” veio depois das empresas perceberem que haviam poucos blocos com variações desses estilos musicais do Nordeste e decidiram inovar. “Sempre estamos testando coisas novas, para trazer novidades ao público. Os três cantores já participaram de grandes eventos, festivais, festas de São João, rodeios e muito mais, então porque não ter um trio elétrico do piseiro.” diz Geraldo, responsável pela Top Eventos.

“Acreditamos muito no Carnaval de São Paulo! Essa é a época do ano em que concentramos a maioria dos nossos projetos. Trazer o forró como gênero musical para a Faria Lima, nos dá muito orgulho.”, conta o sócio diretor da Agência InHaus, Luiz Restiffe.

“Esta parceria só vem para somar ainda mais toda a construção que temos feito com o Arena Carnaval, e este ano com o Camarote Essepê”, diz Juliano Libman, sócio diretor da InHaus.

O “Trio do Pizro” vai desfilar no sábado (17), a partir das 14h. O projeto, em São Paulo, é uma parceria da Agência InHaus, Top Eventos e Tapajós Produções.

Informações:

Trio do Pizro

Data: Sábado, 17/02

Horário: 14h às 19h

Trajeto: Av. Brigadeiro Faria Lima, 4150-4500 (São Paulo)