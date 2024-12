João Gomes e Ary Mirelle celebram aniversário de 11 meses do filho, Jorge

Na última segunda-feira, dia 16, o cantor João Gomes e a influenciadora digital Ary Mirelle comemoraram o aniversário de 11 meses de seu filho, Jorge. A celebração foi marcada por uma temática do icônico jogo Super Mario Bros, onde toda a família se vestiu a caráter, criando um ambiente festivo e divertido.

Ary Mirelle expressou sua gratidão em uma postagem conjunta com o cantor, ressaltando a alegria que Jorge trouxe para suas vidas. “Último mesversário com esse super Mario lindo. E sou só gratidão a Deus por cuidar tão bem da nossa família e por ter nos abençoado com esse bebê lindo, feliz e saudável”, escreveu a influenciadora.

Os seguidores do casal interagiram nos comentários da publicação, refletindo sobre como o tempo parece passar rapidamente. Muitos destacaram a rapidez com que Jorge está crescendo, com internautas comentando sobre os primeiros dentinhos que estão surgindo e fazendo observações carinhosas sobre o desenvolvimento do menino. “Um rapazinho já”, comentou uma fã.

João Gomes e Ary Mirelle iniciaram seu relacionamento em 2022 e oficializaram sua união em outubro deste ano. Jorge é o primeiro filho do casal, consolidando ainda mais o vínculo familiar entre eles.