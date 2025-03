João Gabriel e Delma estão fora da 8ª Prova do Líder do BBB 25

No último desafio da competição, Delma foi a terceira participante a deixar a prova, optando por desistir em virtude do frio intenso que afetava o ambiente. Sua saída ocorreu logo após a eliminação de Diego, Thamiris e João Pedro na fase inicial do evento, que deixou um clima de tensão entre os restantes competidores.

Os doze participantes que permaneceram foram obrigados a se manter sobre uma plataforma elevada, dentro de uma cabine. A dinâmica do desafio envolvia um cronômetro, que ao zerar indicava o momento em que os concorrentes deveriam pressionar um botão ao visualizar um alerta. Os três primeiros a reagir teriam proteção contra as penalidades impostas aos demais, enquanto aqueles que não conseguissem cumprir o objetivo enfrentariam consequências adicionais. O último colocado na atividade seria particularmente impactado pelas sanções.

A competição será marcada por rodadas eliminatórias, onde somente os mais resilientes conseguirão avançar. O vencedor da prova será aquele que demonstrar maior resistência ao longo do tempo, desafiando seus limites e superando adversidades.