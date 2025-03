João Fonseca Ruma à Final do Challenger de Phoenix e Alcança Novo Marco na ATP

de Phoenix, consolidando assim a melhor classificação de sua trajetória no ranking da ATP.

Com essa conquista, Fonseca, que atualmente ocupa a 80ª posição no ranking, deve avançar pelo menos 15 lugares, alcançando a 65ª colocação. Este resultado supera sua melhor classificação anterior, que foi a 68ª posição obtida após a histórica vitória no ATP 250 de Buenos Aires, onde o brasileiro desbancou quatro jogadores argentinos em uma disputa acirrada em “território hostil”.

Contudo, o potencial de Fonseca não se limita a isso. Caso vença a final contra Alexander Bublik, do Cazaquistão, ele poderá alcançar a 60ª posição no ranking da ATP, deixando outros cinco competidores para trás. A atualização oficial do ranking será divulgada na segunda-feira (17), um dia após a final.

Na luta pelo troféu, o talentoso atleta de 18 anos enfrentará Bublik, que eliminou o português Nuno Borges na semifinal. O cazaque está em busca de seu 11º título de Challenger e promete um confronto emocionante no Arizona, agendado para as 18h (horário de Brasília).

Esta será a terceira final do ano para João Fonseca. O promissor tenista brasileiro já obteve sucesso em duas finais anteriores em 2025, mantendo um aproveitamento impecável: além do título conquistado na Argentina sobre Francisco Cerúndolo, ele também triunfou no Challenger 125 de Camberra, derrotando o americano Ethan Quinn.

Desempenho Notável

Na próxima atualização do ranking da ATP, que será divulgada na segunda-feira, Fonseca deverá aparecer na 65ª posição. A conquista de uma vitória significativa contra o japonês Kei Nishikori na semifinal rendeu ao atleta 120 pontos nesta semana, sendo 90 pontos provenientes do torneio em Phoenix e 30 pela segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells. Com um total de 750 pontos acumulados até o momento, o jogador carioca chegará a 870 pontos.

Um triunfo na final poderá catapultar Fonseca para o grupo dos melhores jogadores do mundo. Se vencer o desafio decisivo, ele somará mais 85 pontos ao seu total, atingindo assim 955 pontos e assegurando a 60ª posição no ranking, a qual representaria seu maior sucesso até agora.