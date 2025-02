João Fonseca Reflete Sobre Aprendizados Após Derrota na Copa Davis

Após sua derrota contra o francês Ugo Humbert, com parciais de 7/5 e 6/3, durante a Copa Davis, o jovem tenista brasileiro João Fonseca expressou sua decepção, mas destacou que a experiência adquirida será valiosa para seu desenvolvimento futuro.

“Sou apenas um garoto de 18 anos, buscando aprimorar meu jogo e realizar meu sonho. Reconheço que algumas partidas são desafiadoras e que o nervosismo é uma realidade”, comentou o atleta em entrevista à imprensa em Orléans, onde a competição está sendo realizada.

Fonseca também mencionou as dificuldades enfrentadas ao jogar em um piso rápido, escolhido pela equipe francesa. Ele refletiu sobre como lidar com a crescente atenção e popularidade após suas recentes atuações que têm atraído os holofotes do mundo do tênis.

Questionado sobre sua performance na partida, Fonseca disse: “Acredito que não joguei mal. Dei o meu melhor. Ugo teve uma atuação excepcional; ele estava confortável em quadra e jogou de forma agressiva. Não consegui impor meu estilo de jogo devido à pressão que ele exercia. Foi uma experiência que me ensinará muito para o futuro”.

Sobre as condições do jogo fora de casa, ele explicou: “A quadra é bastante rápida e, como brasileiros, temos uma formação mais voltada para o saibro, então precisamos nos adaptar a esses ambientes. Aprendi bastante e ainda estou aprendendo. Ugo tem um estilo de jogo que se beneficia da pressão tanto no saque quanto nas devoluções”.

Fonseca também destacou um momento positivo durante a partida, quando conseguiu vencer um game sem perder pontos. “Esse foi um game significativo para mim. É sempre difícil conseguir um game ‘branco’ contra adversários desse nível. Isso me deu confiança”, afirmou.

O jovem tenista foi reconhecido como o brasileiro mais aplaudido pela torcida presente. Ao falar sobre como lida com a pressão e a popularidade crescente, ele disse: “Sinto que agora sou um pouco mais conhecido após minha performance na Austrália, mas continuo sendo um jovem de 18 anos focado em melhorar meu jogo. Jogar representando meu país traz uma responsabilidade adicional”.

Fonseca também se mostrou otimista quanto ao futuro: “Estou aqui para aproveitar essa oportunidade com minha equipe. O torneio ainda não acabou e continuarei torcendo por meus companheiros”. Ele finalizou sua fala reafirmando seus objetivos: “Meu sonho é ser número um do mundo e conquistar títulos importantes. Estou determinado a trabalhar duro para alcançar essas metas”.