João Fonseca estreia no Miami Open hoje (20)

O tenista brasileiro João Fonseca está pronto para sua estreia no Miami Open, onde enfrentará o americano Learner Tien, atualmente classificado como o 66º melhor do mundo. A partida está agendada para esta quinta-feira (20), às 20h (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo pelo streaming Disney+.

João Fonseca, que ocupa a 60ª posição no ranking mundial, chega a este torneio após uma vitória significativa no Challenger de Phoenix, conquistada no último domingo (16). Essa vitória não apenas elevou sua classificação, mas também solidificou sua reputação como um competidor em ascensão no circuito ATP.

No confronto desta noite, o jovem carioca de apenas 18 anos reencontrará Learner Tien, com quem já se enfrentou em três ocasiões anteriores, saindo vitorioso em todas elas. Este encontro acontece no Hard Rock Stadium e faz parte de um torneio que oferece 1000 pontos ao campeão da chave de simples e uma premiação total de US$ 1,1 milhão (aproximadamente R$ 6,3 milhões).

Além disso, João Fonseca expressou sua confiança e determinação para manter uma “mentalidade de jogador maduro” durante a competição, conforme mencionado em declarações recentes sobre seu desempenho em Phoenix.

Os fãs do esporte podem acompanhar os detalhes dessa emocionante partida e torcer pelo brasileiro enquanto ele busca mais uma vitória em sua promissora carreira.

Detalhes da Partida:

Data: 20/03/2025

Horário: 20h (de Brasília)